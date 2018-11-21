Рим, 21 ноября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Обозреватели ведущей итальянской газеты La Repubblica опубликовали материал, в котором высказывается мнение, что создание единой армии ЕС необходимо для борьбы со сторонниками идеи национальных суверенитетов — то есть с Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и их единомышленниками.

moritz320 ЕС

Наличие единой армии дало бы принципу общей Европы «острый меч», с помощью которого можно было бы «отрубить голову гидре суверенитизма», полагает автор.

Создание единой армии — «яркая цель» для наднациональной власти ЕС и «прекрасный вклад» в строительство единой Европы, сказано также в публикации.

La Repubblica отмечает, что сторонники единой Европы должны переходить от слов к делу (одним из таких переходов и может стать создание единой армии), «вера в Европу» должна сопровождаться практикой.

Публикация вызвала неоднозначные оценки в Италии. В частности, обозреватели Il Giornale в среду, 21 ноября, отмечают, что La Repubblica предлагает использовать армию (или идею ее создания) в политических спорах, то есть фактически подстрекает к гражданской войне.

Подлинная цель предложения Эммануэля Макрона создать армию ЕС значительно проще, полагают в Il Giornale: президент Франции всего лишь пытается отвлечь внимание граждан от нынешних уличных протестов.

Поскольку он, как и его предшественник в 1789 году, не имеет возможности «накормить народ пирожными», он должен предложить нечто другое: к примеру, изменить ответ на вопрос, «сколько у Брюсселя дивизий», отмечают авторы. Тем более что с учетом военного потенциала Франции и экономической мощи Германии гипотетический «пульт управления» этой армией был бы в руках двух этих стран.