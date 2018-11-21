Москва, 21 ноября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. По данным на 18 ноября 2018 года, в регионах России фиксируется низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом. Превышение эпидпорога отмечено в трёх субъектах РФ. В основном болеют дети, сообщили в Роспотребнадзоре.

NIH Image Gallery Вирус гриппа H1N1 (электронная микрофотография)

В частности, в одном субъекте РФ превышен эпидпорог в возрастной группе детей 0−2 года. В трёх регионах болеют ОРВИ и гриппом дети в возрасте 7−14 лет и дети старше 15 лет.

Не зарегистрировано превышения недельных порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте 3−6 лет. Роспотребнадзор продолжит мониторить ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России от гриппа и ОРВИ привиты более 61 млн человек. За счёт средств федерального бюджета прививки сделаны почти 11 млн детей и 27,8 млн взрослых.

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