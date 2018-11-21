Людиново, Калужская область, 21 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) вернул историческое название Сукремльскому чугунолитейному заводу, расположенному в Людиново Калужской области. Теперь он не будет называться «Кронтиф-Центром», сообщила пресс-служба холдинга.

Ludinovskiy.ru На Сукремльском чугунолитейном заводе

Отмечается, что возвращение названия связано с тем, что сукремльское литьё известно во всём мире уже на протяжении трёх веков.

«Переименование повысит узнаваемость продукции завода на российском и международном рынках и создаст новый импульс для дальнейшего динамичного развития», — сообщил вице-президент ПМХ по стратегии и коммуникациям Сергей Фролов.

АО «Сукремльский чугунолитейный завод» — одно из ведущих российских предприятий, выпускающих чугунное литьё. Завод производит трубы, тормозные колодки, мелющие тела, ряд другой продукции. Чаще всего она применяется в железнодорожной, горнодобывающей промышленности, автомобилестроении, благоустройстве территорий, в ряде других отраслей. Переименование, следует из сообщения, не повлечёт за собой изменений в операционной структуре ПМХ и кадровом составе предприятия.