Киев, 21 ноября, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти (УИНП) разобраться, кто дал разрешение на реставрацию памятника советскому революционеру Фёдору Сергееву, более известному как Артём, сообщил вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко 21 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

SGIAZ Памятник Артему

В сообщении Кириленко назвал Артёма «террористом» и «сепаратистом», а также упомянул закон о декоммунизации, который ныне действует на Украине.

Напомним, памятник Артёму находится на временно контролируемой Украиной территории ДНР возле города Святогорск. Этот уникальный 28-метровый монумент стоит на горе и является самым большим памятником в стиле «кубизм» в мире. Он построен из 800 тонн бетона по проекту советского скульптора Ивана Кавалеридзе.

Кириленко называл Артёма «сепаратистом», поскольку в 1918 году тот создал Донецко-Криворожскую Респубику, преемницей которой себя объявила Донецкая Народная Республика.

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Отметим, ДКР никогда не входила в состав Украины, её территорию присоединили к УССР по инициативе В. И. Ленина.