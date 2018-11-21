Душанбе, 21 ноября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Главный обвиняемый по делу об убийстве иностранных велотуристов в Таджикистане осужден на пожизненное заключение. Такое решение принял Верховный суд страны сегодня, 21 ноября.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Добро пожаловать за решётку

Хусейн Абдусамадов признан виновным по всем предъявленным ему обвинениям — в терроризме, экстремизме, убийстве с особой жестокостью, организации преступного сообщества, вовлечении граждан в участие в боевых действиях за рубежом и умышленном уничтожении имущества.

Также двое фигурантов дела приговорены к 16 годам лишения свободы, еще 12 — к срокам от одного до полутора лет за недонесение о преступлении.

Напомним, что 29 июля 2018 года в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана на группу иностранных велотуристов, в результате которого погибли четверо — граждане США, Нидерландов и Швейцарии. Происшествие было признано террористическим актом. Ответственность за него взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).