Вашингтон, 21 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Основатель Facebook Марк Цукерберг не верит в приватность пользователей. К такому выводу пришло издание Vanity Fair, проанализировав изменения компании за восемь лет. Предположение подтвердил и один из топ-менеджеров Facebook.

geralt Facebook

Vanity Fair выпустило колонку Ника Болтона, в которой автор проанализировал работу Facebook и пришел к выводу, что компания никогда особенно не заботилась о сохранности частных данных юзеров. Чтобы подтвердить свою точку зрения, Болтон обратился к одному из топ-менеджеров Facebook. На вопрос, что Цукерберг думает о приватности, тот засмеялся и ответил:

«Он вообще в неё не верит».

Этот материал стал популярным на Reddit и, похоже, не вызвал удивления у пользователей.

«Вы все — продукт, и всегда им были. Глупо было надеяться на другое. Марк Цукерберг — гнусный вор, каким всегда был», — пишет Mundane_Cold.

«Facebook не существовал бы, если бы заботился о приватности. Если они не высасывают всю вашу личную информацию, они ничего не смогут продать (то же самое про Google)», — считает atchijov.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в свободном доступе в сети появились личные данные 257 тыс. пользователей Facebook. Всего на руках у хакеров оказались данные 120 млн юзеров, украденные с помощью вредоносных расширений для браузеров.