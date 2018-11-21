Пиза, Италия, 21 ноября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. За последние 20 лет Пизанская башня сократила уровень наклона на 4 сантиметра, сообщает в среду, 21 ноября, информагентство Ansa со ссылкой на данные исследовательской группы, занятой постоянным наблюдением за памятником.

Раушенфельс фон Штейнберг. Баптистерий в Пизе, площадь Дуомо и Пизанская башня. Около 1830

В настоящее время башня «колеблется» со скоростью от 1 до 2 миллиметров в год.

«Состояние здоровья» Пизанской башни значительно лучше, чем предполагалось в прогнозах, выпущенных по итогам исследований второй половины 1990-х годов, отметили также эксперты.