Москва, 21 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в подвале одного из жилых многоэтажных домов в центре Москвы, сообщает 21 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по столице.

Цитата из х/ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США Тушение пожара

По данным ведомства, в 11:55 мск на пульт спасателей поступило сообщение о загорании кабеля в подвале здания по улице Зоологическая, дом 22. Общая площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Оперативно прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями в 12:33 загорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юго-востоке Москвы произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Огонь полыхал на площади до трех тысяч квадратных метров.

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