Санкт-Петербург, 21 ноября, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 21 ноября приняло три поправки в законопроект «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесенные врио губернатора Александром Бегловым и фракцией «Единая Россия». Всего в ходе второго чтения бюджета было выдвинуто 22 поправки.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Тремя принятыми поправками доходная и расходная части бюджета увеличиваются на 15,5 млрд рублей и производится существенное перераспределение средств по ряду бюджетных статей.

После внесения поправок основные показатели бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год таковы: доходы — 591,833 млрд руб., расходы — 643,793 млрд руб., дефицит бюджета — 51,959 млрд руб.

По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, «дополнительные средства предложено направить преимущественно на развитие образования, здравоохранения и социальной сферы Санкт-Петербурга, строительство объектов его транспортной и коммунальной инфраструктуры».

В частности, одной из поправок главы города более 7,5 млрд руб. будет дополнительно выделено на развитие школьного, профессионального и дополнительного образования, более 3 млрд руб. — на здравоохранение, прежде всего, на оснащение детских больниц и медицинских центров.

Второй поправкой Беглова перераспределены средства из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга в объеме 4,051 млрд руб. Дополнительные деньги будут выделены на развитие культуры, профессионального образования, физкультуры и спорта, а также закупку медицинского оборудования для городских больниц.

В соответствии с поправкой депутатов от «Единой России» еще около 1 млрд руб. будет направлено на реализацию проектов по благоустройству города, по сохранению объектов культурного наследия и развитию туризма, на молодежную политику и социальную поддержку жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год финансирование строительства метрополитена сокращено на 10 млрд рублей. В Смольном решили, что ранее запланированные на эти цели 28 млрд рублей не могут быть эффективно потрачены.

Высвободившиеся средства будут направлены на строительство дорог (около 6 млрд рублей), еще 4 млрд рублей пойдут на строительство объектов здравоохранения, социального обеспечения и образования.

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