Пермь, 21 ноября, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Пермском крае миграционная ситуация в январе-сентябре 2018 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших: в регион прибыли 63 384 человека, покинули регион 67 687 человек. Миграционный отток составил 4 303 человека, сообщает Пермьстат.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Наиболее привлекательными для постоянного места жительства для выбывших из Прикамья граждан являлись Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Последний регион стал лидером, на юг из Прикамья уехали 775 граждан.

Активный обмен населением в течение девяти месяцев происходил между Пермским краем и Уральским федеральным округом, но положительного результата он не дал. Из общего объёма миграции по УФО (8151 человек) на Свердловскую и Тюменскую области приходилось 4 831 и 2 546 человек соответственно.

Со странами дальнего зарубежья зафиксирован существенный миграционный отток (394 человека), большую часть которого составляют мигранты, выбывшие в Китай (185 человек) и Индию (124 человека).