Астана, 21 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Казахстан устранил барьеры в торговле между странами Туркестана, заявил 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, сообщает агентство «Казинформ».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Стена рушится

Глава государства напомнил, что главы стран Туркестана провели консультативную встречу, которая придала импульс региональному сотрудничеству.

Назарбаев отметил, что в регионе восстанавливаются доверительные отношения. Товарооборот между странами Туркестана постепенно растет. Кроме того, развиваются отношения в области развития транспорта и открываются новые маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Астане прошла консультативная встреча глав государств Туркестана. Встреча состоялась под председательством президента Казахстана.