Рим, 21 ноября, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Налоговая нагрузка на предприятия Италии по итогам 2017 года составила 53%, увеличившись на 5% в сравнении с данными предшествующего года, сообщает Italia Oggi в среду, 21 ноября, со ссылкой на итоги исследования Всемирного банка.

PIVISO Под давлением

Эксперты Всемирного банка поместили Италию на 118 (из 190) позицию в рейтинге «доступности выполнения налоговых обязательств».

В среднем в Евросоюзе уровень налоговой нагрузки на предприятия в 2017 году был ниже, чем в Италии (39,3%), ниже он был и в среднем во всех проанализированных странах (40,4%). Больше, чем в Италии, из всех стран ЕС нагрузка на предприятия была зафиксирована только во Франции (60,4%) и Бельгии (57,7%).