Абу-Даби, 21 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Польский гонщик Роберт Кубица в будущем году может вновь стать боевым пилотом «Формулы-1», передает немецкий телеканал N-TV 21 ноября.

Makary Роберт Кубица

В средствах массовой информации появилось неподтверждённое сообщение, что 33-летний спортсмен подписал контракт с британской командой Williams на 2019 год. Официальное заявление о своем составе коллектив сделает на Гран-при Абу-Даби 22 ноября, перед заключительной гонкой сезона 2018 года.

Роберт Кубица прервал выступления в «Формуле-1» из-за серьезной травмы правой руки, полученной в результате аварии на раллийном автомобиле в феврале 2011 года. Врачи спасли руку от ампутации, и спустя несколько лет Кубица смог сесть за руль болида «Формулы-1» на тестовых заездах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда Williams объявила о подписании контракта на сезон 2019 года с молодым британским гонщиком Джорджем Расселом. Сейчас за этот коллектив выступает российский пилот Сергей Сироткин.