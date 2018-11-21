Джуба, 21 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Внимание СМИ и правозащитных организаций привлекла история 17-летней девушки из Южного Судана, которую выставили на продажу в Facebook. Мужем девушки должен был стать тот, кто заплатит за неё большую цену. Представители соцсети обратили внимание на сделку только спустя две недели, сообщает сегодня, 21 ноября, CNN.

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25 октября пользователь Facebook опубликовал на сайте объявление о продаже девушки. В своего рода аукционе участвовали пятеро мужчин, среди которых были и высокопоставленные чиновники. В итоге девушку отдали замуж за одного из них за три автомобиля, $10 тыс. и 500 коров. Как отмечает CNN, ни за кого из других девушек в Южном Судане ещё никогда не отдавали столько крупный выкуп. При этом правозащитники узнали, что объявление опубликовали не члены семьи девушки, а кто-то из знакомых.

О том, что на Facebook совершилась подобная сделка, представители компании узнали только спустя две недели — 9 ноября. Девушка к тому времени уже несколько дней находилась в браке — церемония бракосочетания состоялась 3 ноября. В официальном заявлении представители соцсети сообщили, что на Facebook неприемлем любой вид торговли людьми. Они не только удалили пост о продаже девушки, но и заблокировали аккаунт, который его разместил.

«Мы постоянно улучшаем методы борьбы с контентом, который нарушает нашу политику. Для этого мы не только инвестируем деньги в эту технологию, но и увеличили штат соответствующего отдела до 30 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Правозащитники из Equality Now потребовали от компании, чтобы она ещё лучше следила за тем, какие посты публикуются на сайте. Компания Plan International, в свою очередь, считает, что в ситуации должен разбираться не только Facebook, но и правительство страны, которое допускает бракосочетание несовершеннолетних без их согласия на это.

По статистике UNICEF (одной из программ ООН, которая оказывает гуманитарную помощь детям и матерям в развивающихся странах), 52% девушек из Южного Судана вступают в брак ещё до 18 лет, а 9% и вовсе до 15 лет. Большинство семей не в состоянии содержать дочерей, поэтому идут на сделки, выдавая их замуж за большие выкупы, определяющим в которых часто является именно количество скота.