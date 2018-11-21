Москва, 21 ноября, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений модернизируют государственные первичные эталоны в области ионизирующих излучений, которые используются в атомной промышленности, ядерной энергетике, научных исследованиях. Об этом сообщила пресс-служба института.

Internet Archive Book Images Радиотерапия (иллюстрация из учебного пособия)

Наиболее широкое применение в последние годы эталоны получили в медицине в связи с быстрыми темпами развития методов лучевой терапии для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

По словам генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ» Росстандарта Сергея Донченко, при лечении пациента доза облучения во время лучевой терапии должна быть измерена с высокой точностью, поскольку от этого напрямую зависит эффективность лечения онкозаболеваний.

«Если доза излучения при облучении опухолей окажется меньше необходимого, то не будут уничтожены злокачественные клетки. И наоборот, если будет превышена — лучевая терапия нанесет большой вред здоровым тканям, тем самым усугубив положение пациента», — сказал учёный.

В настоящее время основу эталонной базы ВНИИФТРИ в области ионизирующих излучений составляют шесть государственных первичных и специальных эталонов, которые соответствуют самым современным требованиям в сфере ядерных и радиационных технологий как в промышленности, так и в медицине.

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