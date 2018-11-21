* запрещённая в России организация

Астана, 21 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Казахстан надеется на успешный результат переговоров между правительством Афганистана и террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с дипломатическим корпусом, сообщает 21 ноября агентство «КазТАГ».

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговоры

Глава государства отметил, что стабилизация ситуации в Афганистане имеет важное значение для всех стран Туркестана. Назарбаев подчеркнул, что Астана вносит вклад в социально-экономическую стабилизацию в Афганистане.

Президент также напомнил, что в конце ноября в Астане состоится очередной раунд переговоров по Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, XI раунд астанинских переговоров по Сирии состоится 28−29 ноября 2018 года. В переговорах примут участие представители России, Турции, Ирана, правительства Сирии и вооруженной сирийской оппозиции.