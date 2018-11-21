* ИГ — запрещённая в России организация

Милан, Италия, 21 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Италии задержали в Милане 22-летнего гражданина Египта, предположительно связанного с запрещенным в России ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает информагентство Askanews в среду, 21 ноября.

Victor Задержание

Гражданин подозревается в причастности к международному терроризму, а также в подстрекательстве к терактам и оправдании терроризма.

По оперативным данным, задержанный в разговорах со знакомыми неоднократно утверждал, что готов «воевать» за террористов, а также сообщал, что ранее проходил необходимую для этого подготовку.