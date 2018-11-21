Балаково, Саратовская область, 21 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. В Балаково жителей трех подъездов дома №32 по улице 30 Лет Победы эвакуировали в связи с обнаружением гранаты в подвале. Также эвакуированы около 50 человек сотрудников и учащихся детской художественной школы, расположенной в непосредственной близости от дома, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Эвакуация жильцов

На место обнаружения снаряда выехали бригады МЧС в составе 43 человек и 10 единиц техники.

Гранату обнаружили утром, к середине дня на место происшествия прибыли специалисты по разминированию из Саратова.

Обследовав предмет, специалисты выяснили, что это макет гранаты — муляж.

В настоящее время оцепление с близлежащей к дому территории снято. Жильцы возвращаются в свои квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее 14 ноября, в городе Березовском Кемеровской области жильцы многоквартирного дома были эвакуировали из-за сообщения о предмете, похожем на гранату.

Находку обследовали саперы-взрывотехники кемеровского ОМОН. Найденный предмет оказался учебной гранатой Ф-1, которая не представляла угрозы.