Великий Новгород, 21 ноября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов принят сегодня, 21 ноября, в первом чтении на внеочередном заседании Новгородской областной думы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проект документа представил депутатам заместитель председателя правительства региона Евгений Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Он отметил, что доходы бюджета в 2019 году запланированы в объёме 27,6 млрд рублей, расходы — на сумму 27,9 млрд рублей.

Новгородские власти рассчитывают получить в бюджет 22,3 млрд рублей собственных доходов и почти 9 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета, из которых в проекте бюджета пока предусмотрены 5,3 млрд рублей.

«Существенно выросло финансирование по национальным проектам в соответствии с указом президента №204. Данные средства мы предусмотрим в бюджете области ко второму чтению», — пояснил Евгений Богданов.

Пока региональный бюджет свёрстан с техническим дефицитом в 339 млн рублей, который будет компенсирован дотацией из федерального бюджета уже в этом году.

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Против принятия бюджета региона выступили фракции ЛДПР, КПРФ, депутат Дмитрий Игнатов (не входящий ни в одну из фракций). Бюджет в первом чтении поддержали 15 депутатов, присутствовавших в зале, к голосам которых спикер регионального парламента Елена Писарева добавила семь голосов «за» от тех депутатов, которых на заседании не было, но которые оставили письменные заявление — практика заочного голосования предусмотрена в Новгородской областной думе с этого года.

Против проголосовали восемь депутатов, один воздержался.

Предполагается, что во втором, окончательном чтении бюджет Новгородской области на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов будет принят на очередном заседании Новгородской областной думы 28 ноября.