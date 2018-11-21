Вашингтон, 21 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Пользователь форума Reddit u/atti56 20 ноября опубликовал на сервисе изображение с микрофоном и реактивным самолетом. Таким образом он показал, как российские геймеры общаются в онлайн-играх.

Наушники геймера

«У меня ужасная депрессия от того, как русские используют голосовой чат», — написал он.

На момент написания этой заметки его публикация набрала более 60,7 тыс. просмотров. Некоторые пользователи не согласились с ним и заявили, что пальму первенства они отдали бы гражданам Китая.

Читайте также: Создатель Max Payne и Alan Wake основал собственную студию

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что один из игроков Fallout-76 скопировал внешность персонажа Престона Гарви из Fallout 4 и начал предлагать другим игрокам онлайн-игры «помочь поселенцам». Он выложил в сеть видео о своих приключениях.