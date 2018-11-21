Мехико, 21 ноября, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Знаменитый ямайский легкоатлет, начавший футбольную карьеру, Усэйн Болт может стать игроком мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом сообщает Marca.

Fernando Frazão∕Agência Brasil Усэйн Болт

По информации издания, мексиканский клуб готов подписать контракт со спортсменом. Отметим, что главным тренером «Дорадос де Синалоа» является знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона.

Читайте также: Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»

Напомним, футбольную карьеру Болт начал в австралийском клубе «Сентрал Кост Маринерс», за который сыграл несколько товарищеских матчей. В октябре он отметился дублем в товарищеском матче с «Макартур Саут Вест Юнайтед».

В начале ноября клуб и спортсмен не смогли достичь договорённости по условиям контракта, из-за чего Болт покинул клуб.