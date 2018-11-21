Москва, 21 ноября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Мировые цены на черное золото представляют из себя волатильную субстанцию, отметил 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

eluela31 Нефть

Отвечая на вопрос журналистов, беспокоит ли сегодня российские власти стоимость нефти, официальный представитель Кремля подчеркнул, что цена на нефть есть величина непостоянная.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Дмитрий Песков заявил, что Россия на постоянной основе защищает интересы собственных компаний. При этом такие меры предпринимаются не только в отношении российских компаний в Иране на фоне объявления о введении санкций со стороны США, но и в целом за рубежом.

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