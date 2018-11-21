Челябинск, 21 ноября, 2018, 14:25 — ИА Регнум. В Челябинске следователи проводят проверку по факту смерти трехмесячного ребенка, который был госпитализирован в больницу из дома ребенка при исправительной колонии №5, сообщает 21 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Несчастный младенец

По данным следствия, 11 ноября ребенок был госпитализирован в лечебное учреждение Металлургического района Челябинска с диагнозом острое вирусное заболевание, 14 ноября младенец скончался.

Отмечается, что с 14 по 20 ноября из дома ребенка этого исправительного учреждения с таким же диагнозом были госпитализированы восемь детей от одного года до трех лет.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Новгороде в больнице умер пятилетний мальчик. По предварительным данным, ребёнок мог скончаться от менингококковой инфекции.