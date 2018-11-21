Москва, 21 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Бизнес — штука сложная и в России не исключение. И предпринимателя в стране ждут сложности не только в виде задач, которые перед ним стоят. Ведь ему нужно подгонять продукт под рынок. Отличаться от всех. Знать свой рынок. Разбираться, продает он товар в Россию, Белоруссию, Францию или в Китай. Фокусироваться на своих сильных сторонах и т. д. — вот такие трудности стоят перед предпринимателями, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Алексей Игнатенко.

Бизнес план

Есть ещё ряд трудностей препоноотечественного образца, которые необходимо преодолевать российским предпринимателям для успешного ведения бизнеса:

1. Бизнес-среда. К примеру, в Новой Зеландии, зарегистрировать бизнес занимает 10 минут. Нужно только зайти на сайт и оплатить процедуру регистрации пластиковой картой. Никаких печатей и очередей.

2. Бизнес-язык — английский. Не нужно говорить на нем идеально, но нужно просто говорить так, как это делают бизнесмены из других стран. Уровень английского в России очень низкий, без него предприниматели будут вынуждены ограничиться продажами в России и СНГ.

3. Перемещение товаров в и из России — дело сложное. В докладе Всемирного банка DoingBusiness говорится, что вести торговлю с Россией для заграничных компаний очень-очень сложно (по этому показателю страна занимает одно из последних мест в рейтинге).

4. В настоящее время у российской экономики все хорошо, нефтяные деньги наполняют российские банки (нефть по $60), поэтому в стране имеется капитал для совершения инвестиций. Однако в России высокие ставки по кредитам, так что рассчитываться сложно. Да и общий принцип: «Денег нет, но вы держитесь» никто не отменял.

5. В России невыгодно производить. По оценкам PWC, налоговая нагрузка на российские компании на 7,4% выше среднемировой — по ее уровню страна находится на 143 месте из 189. Консолидированная прибыль всего малого и среднего бизнеса сопоставима с прибылью одного Газпрома. По данным ФНС, прошлый финансовый год каждая четвертая компания закончила с убытком. По производительности труда мы можем конкурировать с другими странами только в торговле. Фактически российская экономика превращается в экономику торговли и экспорта сырья, а не производства.

6. Контроль со стороны различных государственных структур, которыелюбят «кошмарить» бизнес. За год проводится почти 3 млн проверок, при этом почти половина — внеплановые. Что провоцирует рост теневого сектора, в котором работают до 51% малых и средних предприятий. Другими словами, 51% предприятий платят госструктурам, чтобы их просто не трогали и позволили работать.

7. Технологическая отсталость. Износ основных производственных фондов в российской экономике приближается к 50%, а ВВП РФ состоит из сферы услуг и нефтедобычи.

«Если подводить итог, бизнесу в России очень тяжело, и заниматься производством не выгодно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по информации в СМИ, эксперты Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP оценили 30 крупнейших экономик мира, производящих 82% мирового ВВП, с точки зрения стоимости бизнеса. Россия оказалась на 27-м месте с индексом 29,26 при максимуме в 100.

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