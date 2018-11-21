Москва, 21 ноября, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В России ведется подготовка встречи президента РФ Владимира Путина с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом. Об этом 21 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Mil.ru Россия и Греция

По словам официального представителя Кремля, встреча на высшем уровне в настоящее время действительно готовится, сообщает РИА Новости. Ранее стало известно, что глава правительства Греции может посетить Россию уже в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Афины прорабатывают отдельные моменты визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию.

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