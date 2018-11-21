Ульяновск, 21 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области привлекается к субсидиарной ответственности контролирующее лицо компании-банкрота «Симбирский зерновой холдинг». Речь идёт о сумме почти 134 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

suraj Пшеница

Арбитражный суд Ульяновской области (резолютивная часть от 15 ноября 2018 года) удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Согласно документу, к ответственности по обязательствам общества «Симбирский зерновой холдинг» в размере 133 998 130 рублей 58 копеек привлекается Иван Кильчинский. Суд вынес определение о взыскании данной суммы в пользу общества. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Согласно материалам дела, общество «Симбирский зерновой холдинг» признано несостоятельным (банкротом) как отсутствующий должник решением Арбитражного суда Ульяновской области от 17 апреля 2017 года.

На собрании кредиторов, которое состоялось в октябре 2018 года, по результатам регистрации присутствовали конкурсные кредиторы на общую сумму требований 121 600 937,34 рублей, что составляет 95% от общего числа голосов конкурсных кредиторов холдинга, учтённых в реестре требований кредиторов.