Карелия, 14 декабря, 2006, 12:03 — ИА Регнум. Об этом было заявлено во время инспекции, которую проводили глава Карелии Сергей Катанандов , мэр Петрозаводска Виктор Масляков и главный инвестор строительства гостиницы, известный предприниматель Ралиф Сафин .

Как сообщает официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия, в настоящее время строители возводят 9-й этаж здания из 14-ти. Как выяснилось, из-за нехватки цемента ход строительных работ отстал от графика на 2 месяца. В настоящее время эта проблема решена, и строители, а это граждане независимой Македонии, пытаются наверстать упущенное. Вполне возможно, что к 14-ти этажам прибавится еще один - этот вопрос сейчас решается.

Как опытный строитель, Сергей Катанандов не скрывал удовлетворения от качества произведенных на объекте работ, использованных современных технологий. Строящийся высотный комплекс Сергей Леонидович назвал мечтой: "... работая в должности градоначальника, мечтал украсить набережную современным зданием". Виктор Масляков сказал, что в настоящее время идет подготовка персонала для будущего отеля, и администрация будет содействовать в его заполнении.

Осматривая открывающуюся панораму озера с высоты 9-го этажа, Ралиф Сафин не скрывал своего восхищения. Главный инвестор, вложивший в строительство гостиницы около 20 млн. долларов, еще раз убедился, что второго такого места для гостиничного комплекса "не найти во всей стране". В настоящее время обсуждается вопрос о строительстве Сафиным в столице Карелии жилого комплекса и современного бизнес-центра.