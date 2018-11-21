Москва, 21 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. В Кремле выразили сожаление о том, что представитель РФ Александр Прокопчук не был избран главой Интерпола, и отметили давление «ряда стран» на ход выборов президента организации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Massimiliano Mariani Штаб-квартира Интерпола. Лион

По словам официального представителя Кремля, на текущий час нет никаких поводов вести речь о нелегитимности выборов.

«Если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное», — подчеркнул Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что политизацией выборов главы Интерпола создан опасный прецедент, который может негативно сказаться не только на его дальнейшей деятельности.

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