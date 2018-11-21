Калуга, 21 ноября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей. Как сообщили 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, на расширенном заседании президиума областной организации профсоюза глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил со знаменательной датой членов профсоюзного актива.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов награждён юбилейным Знаком «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России

«Профсоюз — это один из важнейших институтов гражданского общества, направленный на защиту социально-трудовых прав и законных интересов граждан, — подчеркнул Александр Иванов, — профсоюз работников государственных учреждений связан со всей общественной жизнью страны, а его члены по основному роду профессиональной деятельности составляют ту самую основу, на которой держится государство. Калужская областная организация профсоюза выстраивает свою повседневную работу в тесном сотрудничестве с государственными и муниципальными органами управления, министерствами и ведомствами, различными федеральными службами. От всей души желаю вам дальнейшей плодотворной деятельности, новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — заявил он.

За активное взаимодействие с Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации в реализации социального партнёрства глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов был награждён юбилейным Знаком «100 лет Профсоюзу работников государственных учреждений России».

Напомним, в июле 1918 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд профессиональных союзов служащих, на котором делегаты от 90 союзов из 67 городов учредили Всероссийское объединение профсоюзов служащих, реорганизованное в мае 1919 года на II съезде во Всероссийский профессиональный союз работников советских общественных и торговых учреждений и организаций. В послевоенный период в состав профсоюза вошли профсоюзы работников суда и прокуратуры, финансово-банковских работников и работников внешней торговли.