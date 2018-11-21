Санкт-Петербург, 21 ноября, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Чиновники Петербурга фактически уничтожили программу по улучшению жилищных условий для молодежи. Об этом заявил 21 ноября депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») на заседании городского парламента при обсуждении поправок в петербургский бюджет на 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

«Смольный снимает 300 с лишним миллионов рублей с программы «Молодежи — доступное жилье» в 2019 году. Мы, напротив, считаем, что программа должна финансироваться в большем объеме. Между прочим, кроме решения жилищной проблемы через эту программу осваиваются несколько домов, которые были заброшены, отданы на поругание и уничтожение бомжам и нечистым на руку представителям бизнеса одновременно», — сказал Ковалев.

По его словам, речь идет о домах в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, которые ранее были расселены.

Фракция «Справедливой России» в Заксобрании Петербурга предложила увеличить финансирование программы «Молодежи — доступное жилье» на 447 млн рублей в 2019 году, направить 542 млн рублей на развитие долгосрочного жилищного кредитования и еще на одну «жилищную» статью. Какую именно, Ковалев уточнить не успел, потому что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия») отключил ему микрофон.

«Что теперь будет с этой программой, если вы вообще ее обнуляете?, — недоумевал Ковалев, обращаясь к чиновникам Смольного. — Все эти цели должны быть бесспорными. Зачем вы уничтожили программу «Молодежи — доступное жилье», ответьте на это! Понятно, что вы будете против нашей поправки».

Представитель губернатора Санкт-Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что эта поправка предлагает взять деньги на жилищные программы из Резервного фонда Петербурга, что Смольный считает недопустимым, так как там уже почти не осталось денег.

«Поскольку, с учетом поддержанных поправок губернатора, объем Резервного фонда сократился до 1 млрд рублей», — сказал Шестериков.

Судьбу программы «Молодежи — доступное жилье» он прояснить отказался. «Это отдельный вопрос, который надо рассматривать в установленном порядке», — ушел Шестериков от ответа.

Таким образом, городской парламент, большинство в котором составляет «Единая Россия», не поддержал эту поправку в петербургский бюджет 2019 года.

Добавим, что участникам целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи — доступное жилье» на период до 2020 год за счет средств бюджета города предоставляются социальные выплаты для оплаты части стоимости приобретаемого жилого помещения в размере не менее 70% от расчетной стоимости жилого помещения.