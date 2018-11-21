Калуга, 21 ноября, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор 23-летнему бухгалтеру отдела полиции «Юхновский» за присвоение имущества в крупном размере. Об этом 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Prokuror-kaluga.ru Мошенница работала в полиции бухгалтером

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Судом было установлено, что женщина, используя служебное положение, оформляла на своё имя заявки на кассовые расходы на различные суммы. Денежные средства впоследствии перечислялись на расчетный счёт девушки.

Кроме того, бухгалтер нашла ещё одну возможность «подзаработать»: сотрудники полиции сдавали ей лишние деньги, которые она не вносила в кассу, а забирала себе. В результате умышленных действий, в период с июля 2017 по июль 2018 года обвиняемая причинила материальный ущерб на сумму свыше 700 тыс. рублей.

В ходе предварительного и судебного следствия нанесённый ущерб был возмещён в полном объёме. Этот факт суд учёл при вынесении приговора. Служители Фемиды признали бухгалтера полиции виновной и назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений. Её также заподозрили в незаконном присвоении денежные средства в сумме около 70 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для окашивания территории населённых пунктов Людиновского района. Однако эти работы так и не были проведены, а деньги злоумышленница присвоила себе.