Москва, 21 ноября, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Курс рубля на фоне отсутствия плохих новостей не снижается. Плюс ко всему комментарии ЦБ РФ о том, что и в 2019 году регулятор может при необходимости отказаться от закупок валюты на открытом рынке, подбадривает игроков. То есть фактически национальная валюта пытается крепнуть при каждой удобной возможности, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Однако ситуацию в последнее время расшатывают цены на нефть. 20 ноября Brent рухнула почти на 8%, в район 62 доллара за баррель. В последний раз цена находилась ниже уровня $62 за баррель в середине февраля текущего года. Причины падения в целом прежние — это рекордный рост добычи в США, также рост добычи в рамках ОПЕК+ в совокупности с опасениями снижения спроса вследствие замедления роста мировой экономики.

«На данный момент Brent подошла к значительному диапазону поддержки 61−62 доллара за баррель, поэтому в ближайшее время не исключена локальная коррекция. Она может придать локальный импульс укреплению рубля», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль «неожиданно» укрепляется