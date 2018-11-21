Мадрид, 21 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Евросоюзе сообщили, что понимают беспокойство Испании насчет Гибралтара, уважают ее притязания и сейчас подробно изучают, какое пространство для маневра еще осталось, чтобы учесть эти требования. Однако в реальности никаких изменений не последовало. Об этом сегодня, 21 ноября, пишет испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Гибралтар

Ультиматум Мадрида не был воспринят со всей серьезностью, хотя в ЕС и осознают, что Испания по-настоящему встревожена, поскольку на карту поставлены национальные интересы первого порядка. По мнению европейских коллег, бурная реакция испанского правительства на пункт соглашения, связанный с Гибралтаром, была неоправданной, а на самом деле ни саммиту, намеченному на воскресенье, ни пакту о выходе Великобритании из Евросоюза ничего не угрожает.

Тем не менее вчера глава испанского правительства Педро Санчес высказался предельно ясно. «Если в воскресенье 25-го числа соглашение о выходе и политическая декларация насчет будущих отношений с Соединенным Королевством останутся сформулированными так, как сейчас, Испания скажет «нет», — заверил премьер-министр. А днем раньше в точности то же самое сообщил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Ни один из европейских лидеров в течение 18 месяцев переговоров с Британией еще не критиковал в столь жесткой форме на публике ни соглашение о Брексите, ни команду, ответственную за его подготовку, которую возглавляет Мишель Барнье. «На сегодняшний день проевропейское правительство готово сказать Брекситу «нет» в таком ключе. А если и проевропейское правительство, такое как это [т.е. испанское], оказалось в подобной ситуации, это потому, что кое-кто в Брюсселе не слишком хорошо сделал свою работу», — сказал вчера испанский лидер, по сообщению журналиста El Mundo.

Без сомнения, ни Евросоюз, ни национальные правительства, ни институты не приняли на веру эти громкие заявления, уверено испанское издание. Была большая шумиха в СМИ Испании и Британии, но этим все по большей части и ограничилось. Не последовало ни выступлений, ни реакции политических лидеров, премьер-министров или их команд. Планы ЕС на данный момент не изменились и никто не думает, что приближающийся саммит или соглашение по Брекситу в опасности. «Не раздалось никакого сигнала тревоги», — сказал один из европейских дипломатов.

«Мы знаем, что это очень деликатная тема. Барнье определенно недооценил ее важность, но сейчас идут последние четыре дня жизненно важного этапа переговоров, который продолжался 15 месяцев. Здесь никто ничему не удивляется, это нормально. Слова премьер-министра Санчеса не оказали негативного воздействия и были приняты к сведению», — объясняют ситуацию источники в Брюсселе. «Давайте дадим участникам переговоров сделать свою работу, посмотрим на ход встречи Мэй с Юнкером, и, быть может, тогда мы лучше поймем, что происходит», — говорят в дипломатических кругах.

Сегодняшний день станет решающим: британский премьер-министр Тереза Мэй встречается в Брюсселе с Жан-Клодом Юнкером, чтобы подготовиться к воскресному саммиту и попытаться решить еще не урегулированные вопросы. «Барнье не собирается плакать, так что Санчесу придется разыграть свои карты, это ведь не детская лига, — отметил опытный дипломат. — Но никто не ждет трагедии в конце недели из-за этого».