Москва, 21 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Пакет законов, направленных на расширение полномочий Внешэкономбанка и наделение его функциями национального института развития, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Mrduk Здание Внешэкономбанка

Речь идет о превращении Внешэкономбанка в госкорпорацию, которая займется полным финансовым и гарантийным обеспечением проектов, которые необходимы для реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В частности, для этого банк будет переименован в госкорпорацию развития ВЭБ. РФ, так как, по мнению правительства, текущее название банка не соответствует полному перечню функций, которые теперь будут на него возложены.

Так, ВЭБ. РФ станет национальным институтом развития, который займется организацией работы остальных институтов развития в вопросах прорывного социально-экономического развития РФ, которое необходимо обеспечить к 2024 году.

Для исполнения своих новых обязательств ВЭБ. РФ получит дополнительные средства из федерального бюджета. Так, в бюджет госкорпорации поступит 300 млрд рублей. Кроме того, вдвое большая сумма — 600 млрд рублей — госкорпорация получит в виде субсидий для урегулирования внешних обязательств до 2024 года.