Париж, 21 ноября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. «Фейковые новости» (англ. Fake News) стали своего рода раковой опухолью в политических дебатах. Во Франции это должно в скором времени измениться: Национальное собрание Франции 21 ноября выносит решение о законе против «фейковых новостей», передает немецкий канал N-TV.

Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Закон направлен на борьбу с распространением ложной информации в интернете и средствах массовой информации. В частности, этот закон позволит кандидату в срочном порядке инициировать судебную процедуру против распространения о нем Fake News в интернете. Суд может потребовать от поставщиков интернет-услуг блокировать доступ к этому контенту.

Оппозиция выступила категорически против этого закона. Журналисты также против, потому что существует серьезный вопрос: кто имеет право определять, что такое истина? Оппозиционные политики предупреждают об опасности «полиции мыслей» и цензуры. Представители левых и правых французских партий воздержатся или проголосуют против принятия закона.