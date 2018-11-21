Роквилл, США, 21 ноября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Один из игроков Fallout-76 решил отыгрывать роль популярного в фанатском сообществе персонажа Fallout 4 Престона Гарви, известного тем, что всегда появлялся перед существом геймера в неподходящий момент с просьбой «помочь поселенцам». Видео своих приключений пользователь RpTheHotrod выложил на собственном YouTube-канале, чем очень обрадовал фанатов игры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Pikabu.ru Престон Гарви

Игрок полностью скопировал внешность Престона Гарви для своего персонажа и одел его в похожее снаряжение. Теперь подражатель ищет других игроков и навязывает им диалог с просьбой «помочь поселенцам». Причём в голосовом чате игрок использует не собственный голос, а фразы персонажа, вырезанные из Fallout 4. Игровое сообщество тепло отреагировало на первое видео RpTheHotrod, отмечая что «это самое смешное, что пока случалось с Fallout-76».

Напомним, что Престон Гарви — один из персонажей ролевой игры Fallout 4. Массовая нелюбовь игрового сообщества к этому герою породила сотни интернет-мемов и сделала его одним из «самых раздражающих героев видеоигр всех времён».