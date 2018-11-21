Сана, 21 ноября, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Количество детей, умерших в Йемене от голода с начала войны, может достигать 85 тыс. заявили 21 ноября в правозащитной организации Save the Children, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Julien Harneis Йемен. Голодные мать с ребёнком

По данным организации, использовавшей статистику ООН, с апреля 2015 по октябрь 2018 года, около 84 тыс. 701 ребенка в возрасте до пяти лет скончались от острого недоедания или голода. В организации подчеркнули, что в стране по-прежнему в опасности голодной смерти находится 14 млн человек.

Обострение ситуации связывают с сокращением поставок продовольствия через порт Ходейды, организованного с помощью блокады коалицией во главе с Саудовской Аравией.

«Любое дальнейшее сокращение поставок продовольствия с высокой долей вероятности приведет к голоду», — отметил правозащитники.

«На каждого ребенка, убитого при бомбежках или обстрелах приходится несколько десятков тех, кто умирает от голода. Эти смерти можно полностью предотвратить», — добавили в Save the Children.

Напомним, ранее повстанцы-хуситы и представители коалиции во главе с Саудовской Аравией заявили о готовности начать переговоры.

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