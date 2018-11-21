Москва, 21 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту Молдавии Игорю Додону создать рабочую группу по взаимодействию с Партией социалистов Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Socialistii.md Зинаида Гречаный и Игорь Додон

В ходе встречи Володин предложил «уникальный формат взаимодействия с социалистами».

"Нам необходимо думать о формах, которые могли бы быть реализованы… Давайте, если вы не возражаете, возможно, мы проработаем предложение, найдем формы, которые нам позволят вести диалог с Парией социалистов… Мы выйдем на создание рабочей группы, в которую войдут представители профильных комитетов (комитет по аграрным вопросам, СНГ и связям с соотечественникам, по образованию)», — сказал Володин.