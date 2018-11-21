Калуга, 21 ноября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Калуге 20 ноября состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы под председательством Константина Сотскова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, депутаты заслушали отчёт об исполнении городского бюджета за девять месяцев 2018 года. По доходам бюджет был исполнен на 75,9% — в сумме 8 млрд 545 млн рублей. Субсидии из областного бюджета поступили в сумме 5 млрд 232 млн рублей.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На заседании

Собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета составили 3 млрд 329 млн рублей. Налогов было собрано на сумму 2 млрд 845 млн рублей, неналоговые доходы составили 483,6 млн рублей. Недоимка в бюджет уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 18 млн рублей и составила 154 млн. По расходам городской бюджет исполнен на 69,6% в сумме 7 млрд 835 млн рублей. Основанная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы — 5 млрд 181 млн рублей — 66,1% от общего объёма расходов.

Члены комитета рассмотрели информацию о подготовке проекта инициативного бюджетирования. Проект реализуется в целях активизации участия жителей в решении вопросов местного значения. Инициативное бюджетирование представляет собой совокупность основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов.

Проекты инициативного бюджетирования должны быть направлены на решение вопросов местного значения и содержать мероприятия по развитию (за исключением капитального строительства и реконструкции) следующих типов объектов общественной инфраструктуры: объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов благоустройства и озеленения, детских игровых площадок и комплексов, спортивных площадок, мест массового отдыха и автомобильных дорог местного значения.

Конкурсный отбор проектов будет осуществляться комиссией на основе следующих критериев: уровня софинансирования со стороны жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количества жителей, принявших участие в собрании граждан по определению проекта и поддержавших инициативу, наличия сметной документации, дизайн-проекта или проекта благоустройства.

Финансирование проектов инициативного бюджетирования будет осуществляться за счёт средств городского бюджета, а также средств жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, минимальная общая доля софинансирования которых должна составлять не менее 5% от общей стоимости проекта.

Средства участников проекта носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Реализация проектов будет осуществляться в пределах одного финансового года. Общая стоимость проекта с учётом всех источников софинансирования не может превышать 2 млн рублей.

Получили одобрение депутатов и предложения по внесению изменений в постановление Городской думы «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности». Поправки были разработаны по предложению комитета Городской думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и инспекции Федеральной налоговой службы. Проект был предварительно одобрен Советом по развитию малого и среднего предпринимательства.

Поправки предусматривают выравнивание налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличение налоговых поступлений в муниципальный бюджет. Проектом предусматривается отмена применения системы ЕНВД для таких видов предпринимательской деятельности как оказание ветеринарных услуг и оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров.

Также устанавливается коэффициент К2 в размере единицы для следующих видов деятельности: оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по каждому объекту организации общественного питания; оказание услуг общественного питания через объекты, не имеющие залов обслуживания посетителей.

По мнению специалистов управления экономики и имущественных отношений, принятие проекта позволит повысить прозрачность деятельности организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на общественном транспорте, увеличение налоговой нагрузки для субъектов предпринимательской деятельности будет незначительным, кроме того за предпринимателями сохраняется право на применение иных систем налогообложения.