Кызыл, 21 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-Оол призвал нового главу Хакасии Валентина Коновалова ужесточить контроль за дорогами, по которым в регион поступают «целые потоки контрабандной водки». Только с начала 2018 года в Туве изъяли 26 тонн этого зелья, пишет официальный сайт Тувы.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Палёная водка

«Настаиваю на том, чтобы со стороны Хакасии по аналогии с нами организовали заслон перевозкам нелегальной водки на границе с Тувой, особенно на трассе Абакан — Ак-Довурак», — пояснил глава Тувы.

Шолбан Кара-Оол считает, что бизнес на нелегальном спиртном сам по себе значительно осложняет криминогенную обстановку, консолидируя вокруг себя преступные группировки.

«Перепродажа контрафактной водки, которую удается провезти мимо мобильных постов полиции, негативно влияет и в целом на ситуацию с преступностью в регионе», — отметил глава Тувы.

Также Шолбан Кара-оол поздравил Валентина Коновалова с убедительной победой на выборах и выразил уверенность, что его энергия и свежий взгляд на актуальные проблемы региона позволят успешно решать задачи по социально-экономическому развитию Хакасии.

Напомним, Туву с остальными регионами России связывают две трассы. На севере — федеральная трасса М-54, идущая в Красноярский край. На западе — А-161, идущая в Хакасию.