Лос-Анджелес, США, 21 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Американский актёр Джон Красински, известный по сериалу «Офис», не одобрил фотографию в Twitter, на которой изображена его супруга, актриса Эмили Блант, с коллегой по цеху Хью Джекманом. В комментариях к записи Красинки жестоко подшутил над Джекманом, однако тот тоже не стал молчать, в результате к обсуждениям присоединились и другие пользователи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gage Skidmore Хью Джекман

Поводом для препирательства стала фотография исполнителя роли Росомахи с Эмили Блант — актёры встретились на съемках шоу Actors on Actors от студии Variety Content Studio. Хью Джекман рассказал в своём микроблоге об общении с актрисой и прикрепил к записи общую фотографию.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1063973566666944512

В тот же день в ответ на твит Красинки опубликовал более компрометирующий снимок Джекмана и Блант и намекнул на то, что актёру следует держаться подальше от его супруги.

https://twitter.com/johnkrasinski/status/1064246320150396928

«Полегче, Хью… Не уверен, что Variety имели в виду вот это с их шоу Actors on Actors… Не заставляй меня думать, что я могу сделать тебе больно».

Это заявление стало поводом для шуток подписчиков на тему возможного поединка между актёрами и их персонажами. К обсуждению присоединился и актёр Райан Рейнольдс, известный своей любовью к жестоким насмешкам в интернете.

«Это призыв к действию. Этого парня нужно остановить», — написал он.

Джекман не стал отвечать коллегам, но издание Variety взяло у него комментарий по этому поводу. Актёр обратился к шутникам и предупредил, что Красински «лучше быть наготове».

«Я не против подраться с Джоном, но этим утром он приехал к моему дому с Райаном. А я такой: «Эй, ребята. По одному. Не все сразу».

Знаменитости нередко подшучивают друг над другом в социальных сетях. Например, в октябре Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с 50-летием, использовав костюм Дэдпула и фигурку в виде Росомахи, погибшего в последнем фильме «Логан».

"С 50-летием, Хью Джекман. Это же дерево, верно?» — написал Рейнольдс и выпустил в Росомаху клуб табачного дыма.