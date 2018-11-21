Москва, 21 ноября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступит на этапе Гран-при по фигурному катанию во Франции. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежце (ISU).

Luu Евгения Медведева

В женском фигурном катании на Гран-при, помимо Медведевой, выступят Станислава Константинова и Мария Сотскова. Среди мужчин в соревнованиях примут участие Дмитрий Алиев и Александр Самарин.

В соревнованиях спортивных пар выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А среди танцевальных пар на лёд выйдут Бетина Попова и Сергей Мозгов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Напомним, этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт с 23 по 25 ноября во французском Гренобле.

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