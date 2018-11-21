Владикавказ, 21 ноября, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Одной из школьниц Северной Осетии отказали в праве на получение золотой медали. Выпускница, имея в аттестате отличные оценки по всем предметам, не получила заслуженную награду.

Анна Астахова Золотая медаль

За восстановление справедливости взялась прокуратура региона. Проверка надзорного ведомства была организована после обращения коллег из Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе прокуратуры.

Было установлено, что права выпускницы СОШ №47 города Владикавказа были нарушены. Вместо аттестата особого образца и медали «За особые успехи в учении» ей был выдан аттестат обычного образца, в результате чего дополнительные баллы за отличную учебу не были включены в сумму конкурсных баллов. Несмотря на это девушке удалось поступить в вуз.

Теперь справедливость восторжествовала — прокуратура РСО-Алании внесла представление в адрес министра образования республики с требованием выдать выпускнице аттестат с отличием.