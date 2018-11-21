Екатеринбург, 21 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Министерство культуры России будет «всячески поддерживать» проект нового корпуса для Свердловской филармонии. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский во время визита в Екатеринбург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информационной политики.

Тара-Амингу Свердловская филармония

Министр назвал проект «крайне амбициозным», «исключительно ярким» и «красивым». Мединский считает, что получившийся «филармонический комплекс» может стать одним из лучших в мире. Чиновник заверил, что Минкультуры «всячески поддержит этот проект».

А между тем напомним, что жители пятиэтажного дома, который намерены снести ради нового зала филармонии, уже выражали свое возмущение вердиктом чиновников. Люди узнали о сносе дома из СМИ. Добиться защиты своих прав им пока не удалось.

Добавим, за 2018−2019 годы на концертный зал для филармонии планируют потратить всего до 657 млн рублей из областного бюджета, из них потрачено пока что менее 300 млн рублей на подготовку документации для строительства. А глава бюджетного комитета Заксобрания Владимир Терешков ранее заявил свердловскому министру культуры Светлане Учайкиной, что подготовка проекта была проведена «некорректно». «Это вызывает очень большое недовольство части населения», — обратил внимание Терешков.