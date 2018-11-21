Ярославль, 21 ноября, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Платное парковочное пространство в Ярославле мэрия планирует создавать при помощи привлечения концессионера. Такое заявление сделал на заседании комиссии по вопросам городского самоуправления первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Депутаты обсуждали введение штрафов за нарушение правил платной парковки, с этой инициативой муниципалитет планирует выйти в областную думу.

Сейчас рассматриваются варианты привлечения концессионера к созданию единого платного парковочного пространства в центральной части города. Для нас принципиален вопрос принятия того законодательного акта, потому что любой вариант концессии невозможен без административной ответственности за нарушение правил пользования платными парковочными местами, — сказал Сергей Волканевский.

При этом платная зона может выйти и за пределы центра города. По крайней мере так можно понять следующие слова чиновника:

Задача стоит комплексная — по всему городу. Параллельно ведется работа по созданию бесплатного парковочного пространства и в рамках реконструкции улично-дорожной сети, и ремонта дворовых территорий. Должна создаваться альтернатива платным парковочным местам, — добавил Сергей Волканевский.

Логично, что концессионер заинтересован в максимальном извлечении прибыли из платных парковок, а в центре Ярославля места для этого немного. Об этом же говорит и опыт Москвы, где центральные парковки распространились и на спальные районы.

Между тем депутаты муниципалитета предостерегли исполнительную власть от идеи концессии, напомнив, что именно такой вариант вызвал возмущение жителей и областных властей в 2016 году.

Инициатива с привлечением третьих лиц, с расчетом условий договоров концессии вызвала бурную реакцию депутатов, и это была одна из причин, почему область заблокировала, — сказал председатель комиссии по вопросам местного самоуправления Олег Ненилин.

Ненилина поддержал и Андрей Лихачев.

Мы выступаем даже не от лица депутатов, а от лица жителей города. Люди не хотят платить в чьей-то карман. Мы хотим найти новый источник пополнения бюджета. То, что нужно будет вложить деньги в это предприятие — да, нужно понести затраты. Тогда скажите сколько, и мы подумаем и совместно решим. Депутатский корпус должен участвовать, потому что из созыва в созыв мы этой темой занимаемся, — сказал депутат Андрей Лихачев.

В целом же комиссия одобрила идею введения штрафов за нарушения правил платной парковки. После принятия решения муниципалитета проект закона будет внесен в областную думу.