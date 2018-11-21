Хаджин, Сирия, 21 ноября, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Воздушному удару с применением белого фосфора подвергся сирийский город Хаджин в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает SANA.

Nationalmuseum.af.mil Взрыв фосфорной бомбы

Результатом авианалета с применением запрещенных снарядов стала гибель и ранения людей. Число погибших и пострадавших пока не названо.

О случаях применения фосфорных бомб международной коалицией в Сирии ИА REGNUM сообщало и ранее. Так, 5 ноября поступали сообщения об ударе по району Нового рынка в Хаджине. Погибли люди, включая троих детей.

Американские военные и подразделения их союзников действуют в Сирии с 2014 года, однако не имеют на то разрешения официального Дамаска. Власти Сирии не раз обращались в ООН, призывая принять меры для защиты территории Сирии от ударов коалиции, для которых применяются в том числе запрещенные боеприпасы.

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