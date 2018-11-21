Газни, Афганистан, 21 ноября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Во время визита в афганский город Газни командующего войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенанта Остина Миллера центр населенного пункта подвергся ракетному обстрелу неизвестных боевиков, передает 21 ноября телеканал 1TV.

Газни. Афганистан

По сведениям телеканала, два ракетных удара по городу были нанесены после прибытия американского военачальника в столицу провинции Газни на востоке Афганистана. На текущий час о пострадавших в результате атаки не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что в результате теракта в Кабуле погибли не менее 50 человек, большая часть из которых — мусульманские религиозные деятели.

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