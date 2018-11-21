Москва, 21 ноября, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Власти Молдавии должны перестать строить свои отношения с Россией в угоду частным политическим амбициям и интригам и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Сегодняшняя ситуация в минус играет и стране, и нашим отношениям, и гражданам — именно из-за того, что наши межпарламентские контакты минимальны, они практически заморожены. Мы не имеем возможности участвовать на межпарламентских площадках, в рамках Межпарламентского союза и других структур», — заявил Володин.

«Надеюсь, что граждане это всё видят, они тоже оценивают и, собственно, для себя решение примут, что важнее: диалог, дружба, эффективная работа всех структур и ветвей власти во имя народа Молдовы и его процветания… либо в угоду политическим амбициям, интригам, которые в первую очередь ведут для сохранения личной власти», — отметил он.

Володин подчеркнул, что это, конечно, внутреннее дело самой Молдавии, однако России «хотелось бы, чтобы эти отношения были другого уровня».

«Эти отношения должны базироваться на совершенно понятных основах», — считает спикер Госдумы.