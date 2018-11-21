Балашиха, Московская область, 21 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Подмосковье работы по рекультивации полигона «Кучино» могут быть завершены к маю 2019 года. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») в ходе научно-практической конференции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кучино

«Сейчас на полигоне идёт активная фаза рекультивации, поэтому к маю следующего года работы могут быть уже завершены. Для жителей Балашихи всё ещё возникают неудобства, связанные с рекультивацией, но я уверен, что в рамках утверждённой проектной документации там будет наведён порядок», — подчеркнул Брынцалов.

Он также сообщил, что в настоящий момент в активной фазе рекультивации в регионе находятся 6 полигонов. Первый такой проект был реализован в Электростали.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по рекультивации полигона ТБО «Кучино» должны были стартовать в первой половине 2018 года, однако власти приступили к дегазации свалки в декабре 2017 года без проведения соответствующей экологической экспертизы.

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