Санкт-Петербург, 21 ноября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В Петербурге около пяти тысяч детских и спортивных площадок, которые построили муниципалитеты, стоят без освещения, так что пользоваться ими зимой после 15−16 часов невозможно. Об этом заявил 21 ноября депутат Законодательного собрания от «Единой России» Михаил Барышников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной Петербург

Барышников предложил изменить городской закон «Об организации МСУ», дав муниципалитетам права на освещение детских и спортплощадок. Его однопартиец Алексей Макаров поинтересовался, где муниципалитеты возьмут на это деньги. Но Барышников считает, что местные советы не испугаются ответственности.

«Сегодня за безопасность и содержание всех пяти тысяч площадок, которые построили МСУ, тоже отвечают органы МСУ. Ничего трудного не составит включить в проект организацию освещения. Иначе пять тысяч площадок без света — это лучше, что ли? Я считаю, лучше осветить и не бояться ответственности. Органы МСУ эту инициативу поддерживают и борются за нее с 2010 года. В прошлом созыве этот проект выносился, депутаты ЗакСа приняли его за основу, почему дальше он не пошел, я не знаю», — сказал Барышников.

Единоросс Андрей Васильев предложил включить в закон также и право МСУ освещать скверы и парковые зоны, чтобы ликвидировать эту «диспропорцию», так как построенные за бюджетные средства спортивные площадки и скверы остаются без света годами. В итоге жители жалуются на то, что там опасно ходить вечерами, поэтому «было лучше, когда там было болото».

«Это нонсенс. В моем округе на Глинки была построена хоккейная площадка шесть лет тому назад. До сих пор район пытается ее осветить через «Ленсвет». На Канонерском острове был построен целый комплекс: хоккейная коробка, футбольное поле. Не можем сделать, не можем осветить, поэтому в зимнее время до трех часов только можно играть в хоккей, поэтому и не заливает, наверное, эту площадку муниципалитет. В Нарвском округе сдали сквер в этом году, он темный, потому что не имеет права муниципалитет проводить эти работы. Ждать до второго пришествия можем так», — заявил Васильев.

В итоге депутаты Заксобрания поддержали законопроект, договорившись добавить поправку о парковых зонах и скверах на этапе второго чтения.

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